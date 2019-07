Le groupe technologique en soins de santé Philips a intenté un procès aux entreprises technologiques américaines Garmin et Fitbit. Selon la firme néerlandaise, ces dernières utilisent de la technologie Philips dans leurs produits, sans contrepartie financière.

Il est question de deux affaires de brevet portant sur de la technologie intégrée dans des montres connectées et des traceurs de fitness. Or Garmin et Fitbit engrangent des centaines de millions de dollars par an avec ce type de gadgets. Philips prétend que les appareils en question ne fonctionneraient pas correctement sans la présence de sa technologie. Et de citer notamment la connaissance en matière de GPS, de protection des données personnelles et de connexions internet pour 'wearables'.

Philips souhaite à présent que la Justice à Boston et en Californie contraigne les deux entreprises à acheter une licence sur ses brevets. De plus, la firme néerlandaise réclame un dédommagement suite à la violation de ses brevets.