Suite au rachat de son premier centre de données wallon, LCL charge Philippe Lipinski d'étendre sa clientèle dans le sud du pays.

Lipinski est nouveau dans la niche des centres de données, mais il a travaillé toute sa carrière dans l'IT. En plus d'attirer davantage de clients wallons, LCL souhaite aussi que d'autres opérateurs rejoignent le centre de données situé à Gembloux.

'Depuis le début de ma carrière, je travaille dans le secteur IT, mais je n'ai jamais encore oeuvré pour une firme de centres de données. J'ai estimé que c'était le moment idéal pour changer de cap et relever ce défi', déclare Lipinski (60 ans). Lipinski provient d'Exertis Enterprise Belgium et a été ces vingt dernières années actif chez plusieurs acteurs, dont quasiment 7 ans chez HPE et 5 ans chez EMC (aujourd'hui Dell Technologies).

C'est en juin que LCL racheta Cofely Data Solutions. En réalité, il s'agit du centre de données gembloutois d'Engie Solutions. LCL dispose ainsi pour la première fois d'un centre de données en Wallonie. L'ambition est à présent d'étendre encore la clientèle locale.

