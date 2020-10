Philippe Jaeken, le directeur belge de DXC Technology, part à la retraite. C'est Frédéric Hertogs qui lui succède.

Jaeken a travaillé plus de vingt ans chez CSC. En 2001, il fut nommé country manager pour la Belgique et les Pays-Bas. Lorsque CSC fusionna en 2017 avec HPE Enterprise Services pour devenir DXC Technology, il en demeura le directeur.

Avant son arrivée chez CSC, Jaeken fut actif notamment chez Zetes, NCR, Philips et Zenitel.

Jaeken transmet le relais à Frédéric Hertogs. Ce dernier est arrivé dans l'entreprise il y a un an en provenance de Capgemini, où il était vice-président et 'head of financial services'.

