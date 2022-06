Peter Lenaerts devient temporairement responsable du département ICT chez DP World.

Lenaerts est actif en qualité de freelance IT & Program Manager. Dans le passé, il a entre autres travaillé chez Bpost. Il fut aussi CIO chez Carrefour et effectua précédemment encore des tâches pour Colruyt Group notamment.

Dans le cadre de sa nouvelle fonction, il travaille depuis avril dans le secteur logistique, spécifiquement dans le port d'Anvers. Chez DP World (Dubai Ports World), il assume la fonction de Chief Information & Innovation Officer (CIIO).

Lenaerts a été nommé à ce poste suite au départ du précédent CIO. Mais le but n'est pas qu'il reprenne purement la direction quotidienne des activités jusqu'à ce qu'on trouve un successeur. 'Pour ce qui est de la transformation et du rôle de l'ICT, il y a pas mal de défis à relever', déclare-t-il à Data News. 'Ce n'est pas un secret que de révéler que les services ICT s'amplifient dans le secteur logistique. La connectivité dans les écosystèmes prend de plus en plus d'importance.'

