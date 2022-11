Le groupe belge de produits alimentaires frais Ter Beke a nommé Peter Bal à la fonction de CIO. Il fera aussi partie du comité de direction. Bal vient de ZF (Wabco), où il renonça l'été passé à son poste de Vice President et Business Leader Digital Customer Services.

'Les projets et la culture de Ter Beke me plaisent beaucoup', déclare Peter Bal. 'Je suis enthousiaste à l'idée d'apprendre à connaître tous mes collègues et de collaborer avec eux à l'avenir et au succès de l'entreprise. Je suis également ravi de découvrir une nouvelle industrie.' Et Bal d'ajouter vouloir faire croître l'entreprise grâce à une numérisation plus poussée.

CIO of the Year 2015

Bal fut pendant cinq ans Vice President et Business Leader Digital Customer Services chez ZF. Onze années durant, il occupa également le poste de CIO chez Wabco, qui fut rachetée en 2020 par ZF. Avant cela, Peter Bal avait été désigné par Data News CIO of the Year en 2015.

Ter Beke est un groupe belge qui vend aux enchères un large assortiment de produits alimentaires frais et de services apparentés et ce, dans toute l'Europe, Il est coté à Euronext.

