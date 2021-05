Le spécialiste de logiciels CRM belge Efficy et son homologue néerlandais PerfectView s'associent. En reprenant PerfectView, Efficy poursuit son ambition de devenir le numéro un du marché européen de solutions de 'customer relationship management'.

PerfectView s'occupe depuis 1984 de développer des logiciels CRM. L'entreprise dispose d'une gamme étoffée, possède plus de cinq mille clients dans dix-neuf pays et réalise un chiffre d'affaires supérieur à cinq millions d'euros. De son côté, Efficy est active depuis plus de quinze ans dans le domaine de la gestion et de l'amélioration des relations avec la clientèle.

'Parfaite correspondance'

'Notre large expérience et notre solide position sur le marché CRM néerlandais seront un très bon complément pour Efficy', déclare Wilfred Jacobs, CEO de PerfectView. Après le rachat, la marque PerfectView continuera d'exister, et les deux entreprises opèreront provisoirement encore et toujours à partir de leurs propres installations. Selon le directeur d'Efficy, Cédric Pierrard, il n'y a pas que les produits de PerfectView qui soient complémentaires. 'Une culture d'entreprise et une vision de l'avenir partagées contribuent à une parfaite correspondance entre les deux firmes', déclare-t-il.

Ce rachat, le deuxième déjà pour Efficy en 2021, constitue une nouvelle étape dans la stratégie de croissance du groupe belge, qui entend renforcer sa présence en Europe dans le domaine de la gestion des relations avec les clients. Suite à l'acquisition, le personnel passera à 330 personnes réparties dans seize filiales en Europe. L'entreprise peut s'appuyer sur une clientèle de plus de dix mille noms dans 45 pays et sur un chiffre d'affaires cumulé de 40 millions d'euros.

