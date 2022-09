L'entreprise PerfectID spécialisée dans les solutions biométriques a récolté 1 million d'euros auprès de neuf business angels. Ce capital sera utilisé pour l'internationalisation de Palmki, la solution d'identification de personnes et de contrôle d'accès sur base de la reconnaissance de la paume de la main de PerfectID.

PerfectID, établie sur le Corda Campus d'Hasselt, est convaincue que la reconnaissance de la paume de la main a de l'avenir, lorsqu'il est question d'identification de personnes et de contrôle d'accès. Les applications existantes n'offrent, selon l'entreprise, tout simplement pas assez de sécurité. 'La reconnaissance du visage présente des inconvénients sur le plan de la confidentialité, et le scannage de l'iris va souvent de pair avec des coûts élevés. De leur côté, les empreintes digitales peuvent être facilement imitées. Palmk,i par contre, combine les meilleures propriétés', apprend-on. 'La technologie est conviviale, fonctionne rapidement et sans contact, est plus sûre que le scannage de l'iris et est largement applicable.'

Hardware et software

PerfectID développe non seulement le hardware, mais aussi le logiciel correspondant pour assurer une association à des applications existantes. Elles peuvent être utilisées tant pour des applications de haute sécurité que pour l'automatisation de processus (comme l'enregistrement de durées, les paiements, les certificats) et la gestion d'identités.

'Nous envisageons de nombreux domaines d'application pour Palmki', déclare Jan Vorstermans, Managing Partner chez le fonds d'investissement de la première heure Angelwise. 'La facilité d'emploi et la rapidité d'identification de cette solution ont déjà convaincu bon nombre de clients en vue. Grâce à ces facteurs, nous sommes convaincus du puissant potentiel de PerfectID.'

