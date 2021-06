L'entreprise japonaise SoftBank interrompt la production du robot d'assistance Pepper. Ce dernier, qui fait quelque peu penser à un cartoon, est l'un des exemples les plus connus de robot humanoïde 'sympa'.

Pepper semble en être quasiment à sa fin. Le gentil robot humanoïde existe depuis 2014 et a été utilisé pour divers événements sociaux et internationaux, mais SoftBank a pourtant annoncé qu'elle allait mettre la production des appareils 'en pause' jusqu'à ce qu'un nouveau besoin se fasse sentir. Cette annonce coïncide avec une phase de licenciements dans l'usine de robotique de SoftBank en France, où quelque 330 emplois vont disparaître.

Le robot Pepper est l'un des robots humanoïdes les plus connus et fut l'un des premiers à pouvoir 'identifier' les émotions humaines. L'appareil a été promu en tant qu'assistant de personnes à domicile et dans des lieux publics comme les magasins. En raison de son prix d'achat notamment, Pepper fut cependant surtout utilisé pour les conférences et à des fins éducatives. Dans notre pays, le robot fut, sous l'appellation BRUce Pepper, utilisé par exemple un certain temps à Brussels Airport. Selon l'agence Reuters quelque 27.000 exemplaires de ce robot ont été fabriqués en tout.

