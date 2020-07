PeopleWare, établie à Lier, va s'étendre. L'éditeur de logiciels ouvre un concentrateur sur le Corda Campus d'Hasselt.

Avec son nouvel hub à Hasselt, l'éditeur de logiciels souhaite faire face à la guerre des talents qui fait encore et toujours rage dans le secteur, et limiter les problèmes d'embouteillage pour ses collaborateurs limbourgeois. Même si le campus, aussi appelé la Silicon Valley belge, dispose, selon PeopleWare, aussi d'autres atouts importants.

'Beaucoup d'entreprises IT différentes y sont établies, et nombre de starters y débutent aussi leur carrière. Il s'agit non seulement d'un foyer de talents, mais aussi un lieu particulièrement inspirant pour ceux/celles qui y travaillent', explique le directeur de PeopleWare, Werner Valgaeren. Et d'évoquer également la 'parfaite' localisation du Corda Campus, au beau milieu du triangle formé par Louvain, Liège et Eindhoven. Provisoirement, le bâtiment d'Hasselt peut accueillir douze collaborateurs.

PeopleWare, fondée en 1994, est spécialisée en développement de logiciels à la mesure d'entreprises et d'organisations au sein de divers secteurs. La firme IT possède entre autres une expertise en développement 'cloud' AWS, .Net, Java, Javascript et Delphi.

