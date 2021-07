Le marché du PC a le vent en poupe, à en croire les chiffres de l'analyste IDC. Des signaux indiquent cependant que la hausse ne se poursuit pas.

La demande mondiale de PC au deuxième trimestre de 2021 a crû de 13,2 pour cent par rapport à la période correspondante de l'année dernière. Selon IDC, quelque 83,6 millions d'appareils (ordinateurs de bureau, portables et postes de travail) ont été expédiés vers les points de vente au cours de ce trimestre. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que la progression des ventes desktop a été supérieure à celle des laptops. Cela est cependant dû à une pénurie de composants, selon IDC.

Autre point étonnant: la part de marché des 'autres' est en forte hausse. Les plus petites entreprises représentent donc une part toujours plus grande du marché (22,50 % aujourd'hui contre 20,90 % il y a un an) et ce, au détriment des fournisseurs en vue tels HP. Selon IDC, ces acteurs plus modestes se distinguent du fait qu'ils proposent des appareils caractérisés par des fonctions uniques ou des designs spéciaux.

De manière générale, le marché du PC semble cependant de nouveau s'essouffler quelque peu. Les 13 % de croissance du trimestre écoulé font en effet pâle figure à côté des 55,9 % de hausse du premier trimestre de 2021 et des 25,80 % du dernier trimestre de 2020. Lenovo, HP Inc. et Dell demeurent les leaders de ce marché.

