L'entreprise de services IT PearlChain a sollicité auprès du tribunal des entreprises d'Anvers une protection contre ses créanciers. Il s'agirait en l'occurrence d'un litige avec un actionnaire non nommément cité.

PearlChain a été fondée en 2004 par Rudy Hageman, l'ex-directeur de Real Software (devenue aujourd'hui RealDolmen). Il s'agit là d'une entreprise de logiciels et de services spécialisée en plannings en temps réel adapté aux besoins des clients. PearlChain possède son siège à Berchem et a en 2009 récolté 1,5 million d'euros de capital, notamment auprès de la société d'investissement limbourgeoise LRM. A ce moment, elle possédait MAN Trucks, Océ et Echo parmi ses clients et voulait poursuivre sa croissance.

Rudy Hageman insiste sur le fait que dans cette affaire récente, son entreprise ne demande pas un rééchelonnement de sa dette: "Nous poursuivrons nos activités et respecterons nos engagements", a-t-il déclaré par téléphone à Data News. "Il y a un conflit avec un annonceur, mais je ne souhaite pas le commenter plus avant." L'entreprise IT continuera simplement de fonctionner, selon lui. "Pour le reste, rien ne change", a conclu Hageman.