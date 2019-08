Le projet belge PC Solidarity est remis sur les rails. L'objectif est de redistribuer 1.000 PC par an parmi de jeunes Belges de 25 ans maximum.

PC Solidarity avait vu le jour en 2009 en tant que projet de l'a.s.b.l. Close the Gap et du gestionnaire des noms de domaine belge DNS Belgium. Philip Du Bois, general manager de DNS Belgium, a annoncé mardi soir lors de l'événement Close the Gap organisé à Tervuren que le projet est à présent relancé.

"La marque PC Solidarity sera hébergée dans la nouvelle a.s.b.l. Digital4Youth.be", a expliqué Du Bois à Data News. "L'objectif est de collecter annuellement jusqu'à 1.000 PC, de les recycler et de les redistribuer dans des organisations qui aident à initier numériquement des jeunes de 25 ans maximum", a ajouté Du Bois. "Cela peut aller des techniques purement basiques à l'apprentissage de la programmation."

Pour la sélection des organisations, PC Solidarity fait appel à la Fondation Roi Baudouin. D'ici octobre - au plus tard en novembre -, les initiateurs veulent lancer un premier appel via la Fondation Roi Baudouin. Ces initiateurs sont, outre DNS Belgium - pour qui le projet s'inscrit dans une stratégie CSR -, aussi Close the Gap. "Mais PC Solidarity est à coup sûr ouvert à davantage de partenaires. Avec plus de partenaires, nous pourrons assurément amplifier l'ambition des 1.000 PC par an", a conclu Du Bois.