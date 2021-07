En raison d'une grave faille de sécurité auprès d'une société néerlandaise de dépistage Covid, de nombreux Néerlandais ont aisément pu obtenir des autorisations de voyage via l'application CoronaCheck, a révélé une enquête de la chaîne néerlandaise RTL.

A la suite de cette même défaillance, les données personnelles de quelque 60.000 personnes ayant passé un test auprès de cette société néerlandaise ont été rendues accessibles à tout un chacun. Ces fuites se sont produites au sein de la société Testcoronanu, une entreprise spécialisée dans le dépistage covid. Celle-ci compte dix centres aux Pays Bas, et trois en Belgique (Anvers, Gand, Malines).

Mal protégée, la banque de données de l'entreprise était en réalité libre d'accès. Ce qui a permis, avec deux lignes de codage informatique dans un navigateur, d'y insérer pour soi-même un test négatif fictif et obtenir ainsi un sésame pour voyager ou participer à des événements publics. On ignore encore si les données de Belges ont également fuité en raison de cette faille, ou si de faux tests ont été produits chez nous grâce à cette faille.

