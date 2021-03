PayPal étend encore ses activités en matière de chaîne de blocs et d'actifs numériques en rachetant l'entreprise israélienne Curv.

Curv est spécialisée dans la sécurisation des propriétés numériques et de la chaîne de blocs. L'entreprise utilise dans ce but la technologique 'multi-party computation' (MPC) pour sécuriser les actifs numériques et les rendre disponibles dans un environnement numérique.

Curv existe depuis 2018 et a été créée par le CEO Itay Malinger et le CTO Dan Yadlin. Le montant versé par PayPal pour acquérir cette entreprise n'a pas été communiqué. Le rachat devrait être entériné au cours du premier semestre de cette année.

'Durant nos entretiens avec les gens de Curv, nous avons été impressionnés par leur talent technique, leur sens de l'entreprenariat et le raisonnement sous-jacent à la technologie qu'ils ont développée ces dernières années. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir l'équipe de Curv au sein de PayPal', déclare Jose Fernandez da Ponte, vicepresident & general manager for blockchain, crypto and digital currencies chez PayPal.

Ce rachat vient après que PayPal ait annoncé en octobre dernier la création d'un nouveau département orienté vers les crypto-monnaies, et vouloir miser davantage sur ce segment. Curv continuera d'opérer dans ce nouveau département.

