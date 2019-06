La suédoise Tink reçoit dix millions d'euros du géant des paiements en ligne PayPal. Cette dernière entreprise aura ainsi aussi accès à la technologie de Tink.

Tink existe depuis 2012 et agrège les données de banques européennes pour des acteurs externes. Elle se base ainsi sur la directive PSD2, une mesure européenne qui donne à des acteurs externes accès aux données bancaires et permet du coup que vous puissiez effectuer vos paiements ou accéder à votre compte en banque via une appli extérieure.

En février déjà, Tink avait recueilli 56 millions d'euros, notamment de la part de la néerlandaise ABN Amro. C'est à ce moment que l'entreprise annonça également son extension en Belgique notamment.

Grâce à ce nouvel investissement, Tink entend accroître son équipe et se connecter à davantage de banques encore. Aujourd'hui, l'entreprise occupe, à l'entendre, 150 personnes.