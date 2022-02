PayPal ferme 4,5 millions de faux comptes et abaisse ses prévisions

La société de paiement en ligne PayPal a fermé près de 4,5 millions de comptes et abaissé ses prévisions en termes de croissance de nouveaux clients après avoir découvert des abus de son programme de bonus et de récompenses. Le cours de l'action à Wall Street s'en est fait ressentir, le titre chutant de plus de 24% mercredi matin.

