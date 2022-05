Le système de paiement Apple Pay n'était jusqu'à présent dans notre pays disponible que pour les clients de BNP Paribas, CBC et ING. Paybonsai va changer cela. En associant dans cette 'appli de paiement verte' une Mastercard virtuelle à un compte en banque, tout utilisateur iOS pourra désormais payer sans contact avec Apple Pay.

La jeune pousse anversoise Bonsai est une institution neutre sur le plan bancaire, accréditée par la Banque Nationale de Belgique et co-fondée par Peter Op de Beeck. Son appli de paiement Paybonsai veille à ce que par tranche de dix paiements effectués via le service, un arbre soit planté. Récemment, le cap des 110.000 arbres plantés a ainsi été franchi.

Aujourd'hui, l'appli compte plus de 90.000 utilisateurs actifs qui, selon Bonsai, permettent conjointement d'économiser quelque 1.300 tonnes de CO2 par an. L'ambition est de planter vingt millions d'arbres d'ici 2025.

Partenariats

Outre Apple Pay, via l'iPhone ou l'Apple Watch, Paibonsai autorise aussi les paiements par le truchement de Google Pay. ''L'appli est actuellement le seul service non-bancaire autorisant les deux systèmes en Belgique', peut-on lire dans un communiqué de presse. La startup mise aussi pleinement sur les partenariats. En témoigne le festival SMA(A)K, que Paybonsai utilise comme méthode de paiement unique.

