Le recruteur amstellodamois Science@Work est repris par l'entreprise belge Pauwels Consulting. Pour cette dernière, il s'agit du onzième rachat en l'espace de sept ans.

Pauwels Consulting se focalise sur la consultance dans les domaines des sciences de la vie, de l'ingénierie et de l'IT. En effectuant ce rachat, la firme renforce ses services en pharmacie, biotechnologie, chimie, appareils médicaux, ainsi que dans les secteurs de l'alimentation et des boissons.

Alors que les précédents rachats concernaient surtout la consultance, Science@Work est cette fois un acteur essentiellement actif dans l'accompagnement de personnes à la recherche d'un emploi fixe. L'année dernière, l'entreprise a réussi à trouver un nouveau travail à 450 personnes.

'Grâce à l'équipe expérimentée de Science@Work, nous serons encore plus forts sur le marché, non seulement pour des projets temporaires, mais aussi pour aider les clients en quête de top-talent pour remplir des postes vacants en CDI', déclare Bert Pauwels, managing director de Pauwels Consulting.

Suite à ce rachat, le personnel de Pauwels Consulting passe de 1.100 à 1.200 collaborateurs. Pour l'entreprise, il s'agit du quatrième rachat aux Pays-Bas. En plus de bureaux situés à Rotterdam, Nieuwegein et Hoofddorp, elle dispose à présent aussi d'une filiale à Amsterdam. Le chiffre d'affaires du groupe de consultance s'élève actuellement à 120 millions d'euros.

