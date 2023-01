En reprenant 4People, Pauwels Consulting s'étend plus encore aux Pays-Bas. L'expert en 'sourcing' étoffe son équipe de 200 employés supplémentaires.

Pour Pauwels, il s'agit là du douzième rachat en l'espace de sept ans. L'entreprise est spécialisée dans l'approvisionnement en informatique, sciences de la vie et ingénierie. La reprise de 4People s'inscrit dans ce cadre, puisque cette entreprise se focalise sur l'affectation et le placement de cadres dans les domaines de la construction, des infrastructures et de l'environnement, ainsi que de l'ingénierie.

L'agence de consultance gantoise existe depuis 1999 et compte aujourd'hui plus de 1.500 experts disséminés en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Suisse. L'entreprise enregistre un chiffre d'affaires de 149 millions d'euros.

