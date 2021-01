L'entreprise gantoise Pauwels Consulting, intégrant des spécialistes en ingénierie, life sciences et IT, a ajouté l'expert Java et Bloomreach néerlandais Open Web à son groupe. Il s'agit là du troisième rachat effectué aux Pays-Bas en moins d'un an, après Developers.nl et Bruggenbouwers.

'Open Web est une firme caractérisée par des spécialistes de niche expérimentés et par un énorme potentiel de croissance', explique Bert Pauwels, fondateur et Managing Director de Pauwels Consulting. 'L'excellente connaissance de Java, Bloomreach, front-end & mobile development, ainsi que la clientèle d'Open Web sont complémentaires à celles de Developers.nl, l'entreprise que nous avons absorbée début 2020.'

Tête de pont supplémentaire

En rachetant Open Web, Pauwels Consulting disposera, en plus de bureaux à Rotterdam et à Hoofddorp, d'une tête de pont supplémentaire à Nieuwegein, près d'Utrecht. 'C'est intéressant pour poursuivre notre croissance aux Pays-Bas', explique Bert Pauwels.

Les fondateurs d'Open Web, à savoir Levente Bokor et Ebrahim Aharpour, sont eux aussi enthousiastes à propos du rachat: 'Nous apprécions de laisser notre entreprise au bout de sept ans entre les mains d'un entrepreneur expérimenté comme Pauwels. Nous sentions aussi que pour faire progresser Open Web, il était nécessaire de rejoindre un plus grand groupe', affirment Bokor et Aharpour qui, à les entendre, pourront désormais consacrer davantage d'attention à de nouveaux défis et à la poursuite du développement de leur solution de sécurité e-mail kevlarr.io.

