Pauwels Consulting étend encore ses activités dans le domaine des soins de santé en rachetant Health Care Management (HCM).

HCM a été fondée en 1998 par Robert Huybrechts, qui dirige aujourd'hui encore l'entreprise. Elle s'occupe d'externalisation de délégués médicaux. Huybrechts reste à bord, mais il partira à terme à la retraite et entend offrir une continuité à son entreprise par le biais de ce rachat.

De son côté, Pauwels Consulting est active dans la consultance et le recrutement en matière d'ingénierie, de profils IT et de sciences de la vie. Le rachat de HCM s'inscrit surtout dans ce dernier volet.

"Nous soutenons nos clients en sciences de la vie aujourd'hui déjà dans quasiment toutes les phases: pré-production, production et postproduction. En reprenant HCM, nous acquérons une équipe expérimentée, capable de conseiller le corps médical, les hôpitaux et autres institutions de santé à propos du fonctionnement et des avantages des produits de nos clients", déclare le directeur Bert Pauwels.

HCM occupe à présent quelque 25 personnes. Rien n'a filtré sur le montant versé par Pauwels Consulting pour le rachat.