L'entreprise d'intelligence numérique ABBYY a engagé Paul Nizov au poste de nouveau Chief Information Security Officer. Nizov apporte avec lui plus de quinze années d'expérience technique, juridique et militaire.

Dans son nouveau rôle, Nizov sera responsable de la sécurité au sein de l'équipe dirigeante d'ABBYY, gèrera les risques liés à la sécurité et contrôlera les aspects stratégiques, opérationnels et budgétaires du développement sécurisé des logiciels, de la confidentialité des données et de la protection des informations.

Avant d'aboutir chez ABBYY, Nizov fut actif chez Ernst & Young, où il était MENA Managing Director of Cybersecurity. Durant les quatre années où il résida au Moyen-Orient, Nizov travailla avec des clients d'Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis à la mise en oeuvre de possibilités de cyber-sécurité en vue de lutter contre les menaces régionales. Avant de se consacrer à cette zone, son travail consistait à sécuriser l'infrastructure critique en Amérique du Nord. Il occupa ainsi des fonctions auprès de l'U.S. Nuclear Regulatory Commission et de Booz Allen Hamilton.

Nizov possède un diplôme de docteur juriste de la SMU Dedman School of Law, mais aussi un diplôme de bachelor of science in electrical engineering de l'University of Texas de Dallas, ainsi que les certifications de sécurité de l'information suivantes: CISSP et CISM.

