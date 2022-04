Patrick Steenssens, vp Benelux chez le distributeur IT Tech Data, a été élu Channel Personality of the Year dans le cadre de la 20ème édition des Channel Awards.

La 20ème édition des Channel Awards a eu lieu hier à l'Autoworld de Bruxelles. Quelque 650 invités - resellers, distributeurs en vendeurs IT - ont voté et attribué à Patrick Steenssens - tout comme en 2018 - le prix de la Channel Personality of the Year. Steenssens reçut à cette occasion aussi un 'lifetime achievement award' (récompense pour l'ensemble de sa carrière). Patrick Steenssens travaille depuis plus de 20 ans déjà chez Tech Data, dont 18 ans en qualité de Country Manager Belux. Ces 3 dernières années, il fut en outre responsable des activités néerlandaises de Tech Data en tant que Regional Managing Director Benelux et vp Benelux.

Le prix du Best Channel Account Manager a été octroyé à Didier Collaer de Dell Technologies. Pour sa part, Joppe Theunis (Ingram Micro) peut s'enorgueillir du prix de l'Upcoming Channel Talent. De plus, toute une série de récompenses ont été remises à des distributeurs, vendeurs et resellers. Ici encore, Tech Data en remporta trois. Microsoft et Ingram Micro décrochèrent, elles, respectivement trois et deux prix. Les autres récompenses furent décernées à Dell Technologies, Fortinet, Odoo, Centralpoint, Inetum RealDolmen (Gfi), Conxion, Whitemilk et HP.

