Patrick Leysen, le fils du fondateur Christian Leysen, dirigera Xylos à partir de l'année prochaine.

Leysen prendra les rênes de Xylos le 1er janvier 2020. Il a débuté sa carrière en tant que gérant de magasin, avant de se lancer quelque peu plus tard dans les activités d'e-commerce de l'entreprise. En 2015, il créa la startup d'e-commerce Parcify, qui fut rachetée en 2017 par Bpost. Depuis lors, il y occupe la fonction de directeur de l'innovation.

"L'innovation, la créativité et le goût d'entreprendre se trouvent dans l'ADN de l'entreprise familiale. J'entends utiliser mon expérience acquise dans les trajets d'innovation pour permettre à Xylos de croître encore en largeur. Nous voulons consolider notre approche multimarque et renforcer notre position unique sur le marché", affirme le futur CEO. "Combiner l'excellence opérationnelle à l'innovation permanente, voilà ce qui nous anime."

Au sein du groupe Xylos, Patrick Leysen dirigera 250 collaborateurs. Outre Xylos même, spécialisée en ICT, le groupe comprend Bagaar (smart products), IntoApps (apps) et Neo (e-learning). Xylos est à son tour une composante du groupe AXE, dont le père, Christian Leysen, est le président.

Leysen succèdera à Luk Denayer et Ludo Wijckmans. Denayer a été pendant 14 ans à la tête de Xylos et a transmis le relais mi-2018. A ce moment, c'est l'administrateur Ludo Wijckmans qui fut nommé CEO, mais le but était de trouver un nouveau managing director. Wijckmans restera administrateur et conseiller.

"Patrick renforcera notre position dans les segments de marché tant nouveaux qu'existants. Je veux remercier Ludo Wijckmans pour avoir permis ces 18 derniers mois avec beaucoup d'engagement et de dévouement le passage vers un nouveau chapitre de la vie de Xylos", a déclaré Christian Leysen.