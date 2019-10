Patrick Kestens, qui était jusqu'en avril de cette année la cheville ouvrière de Corda INCubator, va accompagner de jeunes entreprises pour le compte de l'agence-conseil spécialisée PwC.

Pour PwC, Patrick Kestens aidera les startups et scale-ups à accéder à la phase suivante de leur croissance et à renforcer leur position sur le marché. Voilà ce qu'il annonce lui-même dans un communiqué. Dans sa nouvelle fonction, il entend réagir à la tendance 'corporate venturing', par laquelle des startups et scale-ups collaborent avec des firmes plus grandes. "Je suis très enthousiaste à l'idée de collaborer avec PwC. Je suis moi-même très lié à la communauté nationale et internationale des startups et scale-ups. En mettant à disposition ce réseau étendu, nous voulons conjointement aider à réduire l'écart existant entre les entreprises, afin d'accélérer la croissance et l'innovation des startups/scale-ups", écrit-il.

Chez PwC, Kestens travaillera notamment sur les programmes Scale and Raise, avec lesquels PwC entend stimuler les startups et scale-ups.

Kestens est surtout connu pour avoir été la cheville ouvrière de Corca INCubator, la fabrique de jeunes entreprises de LRM, la société d'investissement limbourgeoise. Il est aussi le père de Davy Kestens, qui a fondé Sparkcentral.