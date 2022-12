Il s'agit d'un bug qui se manifeste après l'installation de KB5021233 du Patch Tuesday du 13 décembre. Cette mise à jour avait surtout pour but de restaurer l'appli appareil photo qui ne réagissait pas en raison d'un manque de mémoire.

A présent, Microsoft déclare que cette mise à jour peut dans certains cas générer un plantage allant de pair avec un Blue Screen of Death (BSOD) et ce, à cause d'un bug dans les versions de fichier hidparse.sys dans les dossiers system32 et system32/drivers du répertoire Windows. Cela peut provoquer l'échec de la validation de la signature numérique, à la suite de quoi les utilisateurs reçoivent le message d'erreur 0xc000021a.

Le bug se manifeste dans les versions 22H2, 21H2, 21H1 et 20H2 de Windows 10. L'édition serveur ne serait pas aux prises avec ce problème.

Chez Microsoft, on affirme préparer une solution, mais en attendant, il existe une échappatoire temporaire. L'entreprise insiste cependant sur le fait que les utilisateurs ont intérêt à ne pas utiliser d'autre méthode et à ne surtout pas supprimer hidparse.sys.

Concrètement, les utilisateurs doivent recourir à Windows Recovery Environment (WinRE). Il s'agit là de l'environnement qu'on obtient (souvent automatiquement) lors d'une procédure de démarrage erronée et où on peut entre autres choisir de restaurer Windows ou de le redémarrer à partir d'une clé USB.

A partir de là, vous pouvez suivre la procédure suivante:

You will need to enter Windows Recovery Environment. If your device has not automatically started up into WinRE, please see Entry points into WinRE.

Select the Troubleshoot button.

Select the "Start recovery, troubleshooting, and diagnostic tools" button.

Select the "Advanced Options" button.

Select the "Command Prompt" button and wait for your device to restart, if needed.

Your device should restart to a Command Prompt window. You might need to sign into your device with your password before getting to the Command Prompt window.

Run the following command (Important: If Windows is not installed to C:\windows you will need to modify the command to your environment): xcopy C:\windows\system32\drivers\hidparse.sys C:\windows\\system32\hidparse.sys

Once the previous command completes, type: exit

Select the "Continue" button.

Windows should now start up as expected.