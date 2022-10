La suggestion, selon laquelle Arm serait rachetée (partiellement) par Samsung, n'est plus d'actualité. Les deux firmes parlent à présent d'une collaboration, mais pas d'un investissement.

Le directeur de Softbank, l'entreprise propriétaire du développeur de puces britannique Arm, s'est rendu la semaine dernière à Seoul pour négocier avec Samsung Electronics. Voilà qui a généré des spéculations à propos d'un possible rachat, partiel ou non, d'Arm par Samsung.

Mais selon des médias locaux, on a surtout parlé lors de cette rencontre d'une collaboration à long terme entre les deux entreprises, et il n'y eut pas la moindre demande d'Arm d'inciter Samsung à y investir. On en reste donc à une alliance stratégique.

En 2020, Softbank avait envisagé de revendre Arm à Nvidia, mais elle se heurta à l'opposition des régulateurs et des concurrents de cette dernière, qui collaborent aussi avec Arm. Depuis lors, Softbank est à la recherche d'options pour Arm. Une entrée à la Bourse est aussi envisagée.

