Le groupe de services RH Partena Professional prolonge de quatre années supplémentaires le contrat conclu avec le groupe ICT NRB d'externalisation de son ordinateur central et de l'AS/400.

Le mainframe d'IBM est le système ICT central du secrétariat social de Partena Professional. Y tourne entre autres le moteur en charge du calcul des salaires. L'externalisation du mainframe à NRB remonte à 2011.

En 2012, Partena fusionna avec HDP, un secrétariat social gantois. Quatre ans plus tard, l'entreprise décida de sous-traiter également à NRB son système ICT central sur AS400. Et fin 2018, l'hébergement et la gestion d'exploitation du reste des environnements ICT de Partena (quelque 640 serveurs) furent également confiés à NRB. Ces deux contrats viennent d'être prolongés de quatre ans jusqu'en 2024.

Après IBM, NRB est le plus important centre de mainframes en Belgique avec, en 2020, une capacité totale de 25.000 MIPS. Ses mainframes IBM (qui en sont à la génération z14 et d'ici quelques mois à la z15) sont hébergés dans des centres de données propres situés à Herstal et à Villers-le-Bouillet. Ces deux centres de données sont interconnectés par de la fibre optique noire, sont complètement redondants et répondent aux normes Tier 3+ de l'Uptime Institute.

