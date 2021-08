Chaque année à pareille époque sort une nouvelle version de Parallels Desktop. Ce logiciel permettant de virtualiser d'autres systèmes d'exploitation sur un Mac, en est entre-temps à sa version 17. Les développeurs s'attaquaient cette fois à un sacré boulot allant évidemment de pair avec Windows 11 et avec le nouveau processeur M1 d'Apple.

Les tout nouveaux ordinateurs d'Apple ne sont plus pilotés par un processeur d'Intel, mais par une puce-maison appelée M1. Intel et Microsoft ont travaillé conjointement des décennies durant, et les utilisateurs de Mac pouvaient ainsi aussi faire tourner sans problème Windows et les applications pour PC sur leur machine. Il n'y avait pour cela même pas besoin de Parallels, car avec Boot Camp, Apple elle-même prévoyait une façon d'installer Windows comme second système d'exploitation.

Sacré boulot

Avec l'arrivée du M1 disparaît l'architecture Intel familière. Les développeurs de logiciels doivent rendre chacun de leurs programmes 'universellement binaire', afin d'être compatible avec les puces d'Intel et le nouveau processeur M1, alors que les développeurs de Parallels Desktop n'y échappèrent pas non plus ces derniers mois. Ce n'est cependant là qu'un volet du sacré boulot à accomplit car c'était en effet sans compter avec Microsoft, qui annonça de manière passablement inattendue l'arrivée de Windows 11.

Normalement, Parallels Desktop ne recule pas devant une nouvelle version de Windows, mais avec Windows 11, c'est un peu particulier. Ce système d'exploitation pose en effet non seulement des exigences système supérieures que celles de Windows 10, mais nécessite en outre la présence de TPM 2.0. TPM (l'acronyme de 'Trusted Platform Module') est une puce dans laquelle sont conservées des clés cryptographiques notamment. La technologie existe depuis quelques années déjà, mais n'est pourtant pas incorporée par défaut dans chaque PC. Et absolument pas dans un Mac.

Les développeurs de Parallels Desktop 17 ont réussi à contourner le problème avec une puce TPM virtuelle qui, tout comme le matériel ad hoc, offre un support à BitLocker et à Secure Boot.

Prix et versions

Parallels Desktop 17 revient à 79,99 euros sous forme d'un abonnement annuel ou peut être acheté au prix de 99,99 euros. Pour une mise à niveau vers une licence valable de manière illimitée, il vous en coûtera 49,99 euros. Il existe aussi une version Pro plus étendue allant de pair avec un abonnement à 99,99 euros par an.

