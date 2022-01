Même si le support CarPlay se trouve sur la mini-liste de souhaits de nombreux propriétaires d'une voiture Tesla, l'entreprise d'Elon Musk ne semble pas encline à y opter dans l'immédiat. Un conducteur polonais d'une Tesla 3 ne s'en est en tout cas pas laissé compter et est parvenu à activer par la bande le système de loisirs embarqué d'Apple.

Michał Gapiński, un développeur polonais, explique via son compte Twitter comment il a pu activer CarPlay dans sa Tesla 3. Il y est parvenu avec l'aide d'un mini-ordinateur Raspberry Pi (avec modem LTE et wifi) et du navigateur de la voiture. A condition d'être correctement configuré, le Raspberry affiche par le biais du navigateur Tesla l'interface CarPlay complète à l'écran d'infos/loisirs.

Commande au volant

Toutes les applis - du système de navigation Cartes Apple jusqu'au service de diffusion Apple Music - fonctionnent sans problème sur base du setup de Gapiński. Toutes les fonctions peuvent en outre être commandées avec les boutons placés sur le volant de la Tesla.

Il y a certes encore un peu de retard au niveau de la diffusion vidéo du Raspberry vers le navigateur, mais le développeur polonais souhaite y remédier à l'avenir en optimalisant la connexion wifi. Gapiński déclare que sa solution de contournement se trouve encore dans une phase précoce, mais qu'il va la rendre accessible à tout un chacun, lorsqu'elle sera vraiment au point.

