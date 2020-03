L'entreprise américaine WatchGuard rachète la firme espagnole de sécurisation des terminaux Panda Security. Les produits du duo seront regroupés sur une seule et même plate-forme.

Cela fait 30 ans déjà que Panda est active dans la protection des terminaux et ce, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Il n'y a guère encore, le fournisseur lançait un service sophistiqué de chasse aux menaces ('threat hunting') pour les entreprises et 'managed security service providers' vendant des services Panda. De son côté, WatchGuard développe depuis 20 ans déjà - à partir de son siège de Seattle - des solutions de sécurité pour entreprises moyennes. Le rachat de Panda s'inscrit pour WatchGuard dans sa stratégie de proposer dorénavant des services de sécurité ciblant l'utilisateur final.

Au fil du temps, les produits seront intégrés, selon Prakash Panjwani, CEO de WatchGuard, dans un communiqué de presse. "La sécurité des réseaux, la protection sophistiquée des terminaux, l'authentification multifactorielle (MFA), la détection des menaces et la réaction à celles-ci sont assurément les principaux domaines d'investissement, selon les décideurs et fournisseurs IT. En réunissant WatchGuard et Panda, les clients et les partenaires pourront acquérir leur principaux services de sécurité chez un seul et même acteur", précise Panjwani.

Le montant versé par WatchGuard pour racheter Panda n'a pas été communiqué. Les deux parties espèrent que l'opération pourra être entérinée au deuxième trimestre de cette année.

Cela fait 30 ans déjà que Panda est active dans la protection des terminaux et ce, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Il n'y a guère encore, le fournisseur lançait un service sophistiqué de chasse aux menaces ('threat hunting') pour les entreprises et 'managed security service providers' vendant des services Panda. De son côté, WatchGuard développe depuis 20 ans déjà - à partir de son siège de Seattle - des solutions de sécurité pour entreprises moyennes. Le rachat de Panda s'inscrit pour WatchGuard dans sa stratégie de proposer dorénavant des services de sécurité ciblant l'utilisateur final. Au fil du temps, les produits seront intégrés, selon Prakash Panjwani, CEO de WatchGuard, dans un communiqué de presse. "La sécurité des réseaux, la protection sophistiquée des terminaux, l'authentification multifactorielle (MFA), la détection des menaces et la réaction à celles-ci sont assurément les principaux domaines d'investissement, selon les décideurs et fournisseurs IT. En réunissant WatchGuard et Panda, les clients et les partenaires pourront acquérir leur principaux services de sécurité chez un seul et même acteur", précise Panjwani. Le montant versé par WatchGuard pour racheter Panda n'a pas été communiqué. Les deux parties espèrent que l'opération pourra être entérinée au deuxième trimestre de cette année.