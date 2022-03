Microsoft ajoute une couche 'pay-as-you-go' (paiement à l'usage) pour les utilisateurs de sa plate-forme de développement 'low-code' (sans code) Power Apps. Les clients peuvent désormais payer avec un abonnement Azure leurs applications Power Apps et leurs coûts de capacité sur base de leur utilisation réelle.

'De longue date, les clients des plates-formes sans code devaient choisir à l'avance leurs besoins en licence - souvent avec, à la clé, des processus d'achat et des tractations à n'en plus finir. Même s'il y a beaucoup d'avantages liés à l'échelle et à la prévisibilité des licences basées sur les clients, plusieurs scénarios nécessitent aujourd'hui la flexibilité d'un modèle reposant sur l'usage', affirme-t-on chez Microsoft.

'En étant profondément enracinée tant dans Microsoft 365 que dans Azure', la plate-forme Power Apps est, selon l'entreprise, uniquement conçue pour offrir les deux options aux clients.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

