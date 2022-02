L'expert en monitoring Paessler AG nomme Joachim Weber à la fonction de Chief Technology Officer (CTO). Weber apporte au conseil d'administration de l'entreprise plus de trois décennies d'expérience dans le secteur.

Avant d'aboutir chez Paessler, Weber a été actif ces vingt dernières années chez Trend Micro et EMC Corporation. Il y a assumé plusieurs fonctions dirigeantes, dont celles de VP of Technical Solutions, Director of Global Services et Global Technical Council Leader. Chez Trend Micro, Weber fut entre autres responsable de la formation, du support technique et de la gestion des produits. Chez EMC Corporation, il s'est occupé de centres de données virtuels.

Paessler fournit depuis 1997 des solutions réseautiques à des clients disséminés dans le monde entier. Avec plus de 500.000 utilisateurs actifs, l'entreprise supporte des firmes dans tous les secteurs d'activité au niveau du contrôle, de la rationalisation et de la gestion de leurs infrastructures IT, OT et IoT.

