Outsourcing: les entreprises européennes les plus satisfaites de TCS

En tout, Whitelane Research a examiné de près plus de 5.000 contrats d'externalisation IT conclus par plus de 1.600 grandes organisations IT dans tous les secteurs. Une bonne nouvelle, c'est que la relation professionnelle est jugée 'satisfaisante' par 88 pour cent des contractants. Le score de satisfaction le plus élevé a été obtenu, tout comme l'année précédente, par TCS (79%). Google et Amazon Web Services suivent avec respectivement 78% et 77%. Hexaware (76%) occupe la quatrième place, alors que Salesforce.com et LTI partagent la cinquième avec 75%. Deloitte est le seul nouveau venu dans le classement avec un score tout juste au dessus de la moyenne de 69%.

Davantage d'outsourcing qu'attendu

Pour les deux ans à venir, Whitelane prévoit de nouveau davantage d'outsourcing en Europe, mais à un rythme de croissance plus lent que l'année dernière. 75% des répondants veulent continuer d'externaliser leurs services IT au même rythme, voire plus rapidement. Le nombre de répondants qui veulent externaliser davantage, régressera cette année de 44 à 38%. Les principales raisons pour lesquelles les clients veulent externaliser sont dans l'ordre la réalisation d'économies, l'accès à des ressources supplémentaires et la focalisation sur leur coeur de métier.

L''agile delivery model' est entré dans les moeurs

Par ailleurs, il ressort encore du rapport de Whitelane que plus de la moitié des répondants utilisent déjà l'agile comme modèle préféré pour la fourniture des services. Et 30 autres pour cent envisagent d'y recourir.

C'est déjà la sixième année consécutive que Whitelane publie une étude européenne sur l'IT-(out)sourcing. Les résultats BeLux spécifiques ne seront présentés que fin de ce mois.