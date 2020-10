L'aspect social du jeu prend de plus en plus d'importance. Voilà ce qui ressort des nouveaux chiffres figurant dans l'étude 'Apestaartjaren', alias un questionnaire émis tous les deux ans par Mediaraven, Mediawijs et imec-mict de l'université de Gand.

Pas moins de 67 pour cent des personnes interrogées trouvent plus agréable d'affronter des amis plutôt que l'ordinateur. Seuls 13 pour cent des jeunes sont d'accord avec l'affirmation que c'est mieux de jouer seul.

Les enfants ont aussi été interrogés: 60 pour cent d'entre eux préfèrent jouer avec des amis ou des membres de leur famille. Les tablettes sont surtout appréciées par les enfants, y compris pour jouer. Ils sont exactement 72 pour cent à jouer avec la tablette, contre 55 pour cent qui jouent avec une console de jeu.

Les jeux demeurent un passe-temps populaire. Neuf jeunes sur dix jouent au moins une fois par mois. Le smartphone reste l'appareil le plus utilisé dans ce but, mais les consoles de jeu sont quasiment autant appréciées. Ces consoles conviennent mieux pour les jeux de rôle, 'multiplayer' et de tir.

L'étude se compose d'un questionnaire envoyé à 950 enfants de 6 à 12 ans de l'enseignement primaire, ainsi qu'à 4.255 jeunes de 12 à 18 ans de l'enseignement secondaire. Toute une série d'interviews approfondies ont aussi été réalisées dans les deux catégories d'âge.

Pas moins de 67 pour cent des personnes interrogées trouvent plus agréable d'affronter des amis plutôt que l'ordinateur. Seuls 13 pour cent des jeunes sont d'accord avec l'affirmation que c'est mieux de jouer seul.Les enfants ont aussi été interrogés: 60 pour cent d'entre eux préfèrent jouer avec des amis ou des membres de leur famille. Les tablettes sont surtout appréciées par les enfants, y compris pour jouer. Ils sont exactement 72 pour cent à jouer avec la tablette, contre 55 pour cent qui jouent avec une console de jeu.Les jeux demeurent un passe-temps populaire. Neuf jeunes sur dix jouent au moins une fois par mois. Le smartphone reste l'appareil le plus utilisé dans ce but, mais les consoles de jeu sont quasiment autant appréciées. Ces consoles conviennent mieux pour les jeux de rôle, 'multiplayer' et de tir.L'étude se compose d'un questionnaire envoyé à 950 enfants de 6 à 12 ans de l'enseignement primaire, ainsi qu'à 4.255 jeunes de 12 à 18 ans de l'enseignement secondaire. Toute une série d'interviews approfondies ont aussi été réalisées dans les deux catégories d'âge.