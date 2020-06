Ostende sera cet été la première ville belge à proposer un circuit de promenade Tiktok. La balade emmènera les visiteurs à dix endroits de la ville et s'accompagnera d'airs de danse et de tutoriels leur permettant de créer eux-mêmes des vidéos sur Tiktok.

Tiktok est une appli de média social populaire avec laquelle il est possible de créer et de partager de brèves vidéos musicales. Toerisme Oostende vzw a prévu un itinéraire comportant provisoirement dix endroits typiques de la ville. Ce TikTokTour inclut des airs thématiques et des tutoriels permettant de réaliser des vidéos. La balade passera entre autres par les Rock Strangers d'Arne Quinze et par les historiques Gaanderijen.

Tatyana Beloy, fondatrice du stage musical SupaStar et ambassadrice d'Ostende, est l'une des initiatrices du projet. En plus de la promenade, plusieurs événements sont aussi planifiés dans la cité balnéaire, où TikTok jouera un rôle éminent. C'est ainsi qu'on trouvera un stand TikTok sur la plage pendant les vacances d'été.

Un plan du TikTokTour peut être retiré chez 'Toerisme Oostende' ou sur tiktokoostende.be. Le plan est également disponible sur le compte Tiktok de Visitoostende.

Tiktok est une appli de média social populaire avec laquelle il est possible de créer et de partager de brèves vidéos musicales. Toerisme Oostende vzw a prévu un itinéraire comportant provisoirement dix endroits typiques de la ville. Ce TikTokTour inclut des airs thématiques et des tutoriels permettant de réaliser des vidéos. La balade passera entre autres par les Rock Strangers d'Arne Quinze et par les historiques Gaanderijen.Tatyana Beloy, fondatrice du stage musical SupaStar et ambassadrice d'Ostende, est l'une des initiatrices du projet. En plus de la promenade, plusieurs événements sont aussi planifiés dans la cité balnéaire, où TikTok jouera un rôle éminent. C'est ainsi qu'on trouvera un stand TikTok sur la plage pendant les vacances d'été.Un plan du TikTokTour peut être retiré chez 'Toerisme Oostende' ou sur tiktokoostende.be. Le plan est également disponible sur le compte Tiktok de Visitoostende.