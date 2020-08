Orange va désormais utiliser moins de plastique pour ses cartes SIM. Voilà qui devrait lui permettre d'économiser deux tonnes de plastique par an.

Ces dernières années, les cartes SIM ont vu leur taille se réduire à plusieurs reprises déjà avec l'introduction de la micro-SIM et de la nano-SIM. Mais la carte proprement dite est encore et toujours intégrée à une pellicule plastique de la taille d'une carte de banque.

A terme, Orange va la remplacer par une carte SIM Half ID, ce qui fait que la carte verra sa taille diminuer de moitié. Actuellement, cela se fait dans ses boutiques, mais la migration complète suivra au début de 2021.

Le fait qu'Orange fournisse encore et toujours d'origine un bout de plastique supplémentaire au lieu de la seule carte SIM, a cependant une explication. "Souvent, la carte SIM est envoyée au client, ce qui fait qu'elle est collée sur un document papier. Si nous pouvions envoyer uniquement la puce de la carte SIM, la colle y causerait des dommages", explique le porte-parole Younes Al Bouchouari.

Orange supporte par ailleurs aussi des solutions sans carte SIM. C'est ainsi qu'il est depuis mars le seul opérateur en Belgique à supporter l'e-SIM.

