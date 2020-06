Tout client internet chez Orange pourra bientôt atteindre des vitesses jusqu'à 400 Mbps. Quant à la vitesse de l'option Internet Boost, elle sera doublée.

Les abonnements en tant que tels ne changeront pas, mais quiconque acquiert aujourd'hui l'internet fixe (Love Duo ou Love Trio) peut choisir de pousser la vitesse internet standard de 100 à 200 Mbps pour 15 euros par mois. A partir du 15 juin, ce sera même 400 Mbps.

La vitesse de chargement va aussi augmenter. Pour Internet Boost, elle était de 20 Mbps sur le réseau Telenet (couvrant la Flandre et des parties de Bruxelles) et de 10 Mbps sur le réseau Voo (couvrant la Wallonie et des parties de Bruxelles). Les vitesses deviendront respectivement 40 Mbps et 20 Mbps.

Chez Orange, on déclare que le trafic internet a augmenté et qu'on veut adapter l'offre aux évolutions du marché. La croissance de la vitesse coïncidera plus ou moins avec les nouveaux tarifs de gros qui s'appliqueront à partir du 1er juillet. Il en résultera qu'Orange devra payer moins pour utiliser les réseaux câblés de Voo et de Telenet et qu'il y aura plus de diversité dans les tarifs, ce qui ouvrira la porte à des abonnements à plusieurs prix et vitesses.

Enfin, Orange annonce également que les petits indépendants, qui souscriront un abonnement Love Pro, bénéficieront désormais aussi d'un avantage combiné. Cela signifie qu'ils paieront moins, s'ils acquièrent en même temps qu'un abonnement internet et TV deux abonnements GSM au lieu d'un. Orangeavait introduit le concept en mars pour les consommateurs, mais l'étend à présent aussi aux indépendants et aux petits commerces.

