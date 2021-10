Orange a ouvert son premier laboratoire 5G belge dans The Beacon à Anvers. Dans ce laboratoire, des applications 5G pour industry 4.0 seront développées, et les personnes intéressées pourront apprendre à connaître la technologie.

Le Groupe Orange dispose déjà de sept labos 5G dans d'autres pays, auxquels il convient à présent donc d'ajouter celui d'Anvers. Il se focalise sur la 5G autonome (sans support de l'équipement 4G actuel) et est implanté, après qu'Orange ait précédemment déjà mis en oeuvre un 5G SA-Campus dans le port d'Anvers.

Au sein du labo 5G, de nouvelles applications ciblant industry 4.0 seront testées et développées. Les clients potentiels et des acteurs économiques intéressés par la 5G y sont les bienvenus. De son côté, Orange possède également les appareils nécessaire comme des smartphones, routeurs, lunettes intelligentes et caméras parés pour la 5G.

Le Groupe Orange dispose déjà de sept labos 5G dans d'autres pays, auxquels il convient à présent donc d'ajouter celui d'Anvers. Il se focalise sur la 5G autonome (sans support de l'équipement 4G actuel) et est implanté, après qu'Orange ait précédemment déjà mis en oeuvre un 5G SA-Campus dans le port d'Anvers.Au sein du labo 5G, de nouvelles applications ciblant industry 4.0 seront testées et développées. Les clients potentiels et des acteurs économiques intéressés par la 5G y sont les bienvenus. De son côté, Orange possède également les appareils nécessaire comme des smartphones, routeurs, lunettes intelligentes et caméras parés pour la 5G.