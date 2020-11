Orange Belgique offre à tous ses clients mobiles 5 Go de données gratuites par mois et ce, jusqu'à la fin de l'année. Les utilisateurs verront apparaître le volume supplémentaire dans les dix jours à venir dans l'appli MyOrange ou dans leur zone client.

Les clients disposant d'un abonnement FlyBox recevront 50 Go d'internet gratuit supplémentaire. L'opérateur télécom fait ce geste pour donner aux utilisateurs davantage de flexibilité durant la pandémie du corona.

Boutiques ouvertes

Orange garde aussi ses magasins ouverts. C'est possible, puisque le gouvernement a prévu une exception pour les boutiques télécoms. Proximus et Telenet/BASE fermeront par contre les leurs, mais les clients pourront encore y passer sur rendez-vous pour des affaires urgentes.

Le concurrent Proximus avait, la semaine passée déjà, annoncé la suppression des limites de téléchargement pour tous les clients résidentiels de l'internet fixe. Le personnel de santé pourra chez Proximus bénéficier de 10 Go de données mobiles supplémentaires, alors que les cafetiers et les restaurateurs se verront attribuer par l'opérateur un mois de réduction sur les produits qu'ils ne pourront ou n'utiliseront temporairement pas.

