Avec Orange Money, l'opérateur télécom introduit un service de paiement permettant de virer aisément de l'argent à l'étranger. L'appli est depuis quelque temps déjà surtout populaire dans les pays africains.

Orange Money est une appli vous permettant de virer et de transférer de l'argent vers d'autres utilisateurs de cette même appli. Vous ne devez même pas être client d'Orange pour l'utiliser. L'appli existe depuis 2008 déjà et est aujourd'hui disponible dans 15 pays, surtout africains, et chez 17 partenaires. En Europe, la Belgique est après la France, le second pays où elle est lancée, même si d'autres pays suivront bientôt, selon Orange.

L'appli est quelque peu comparable à PayPal, mais plus encore peut-être à M-Pesa, qui est très connue au Kenya par exemple pour payer de manière mobile. Avec Orange Money, il est aussi possible de retirer de l'argent dans des points de retrait spécifiques.

L'appli est donc intéressante pour transférer de l'argent vers le Burkina Faso ou Madagascar par exemple, afin que des gens sur place puissent retirer du cash. Des coûts transactionnels sont cependant liés aux transferts d'argent avec l'appli.

Orange Money possède actuellement 60 millions d'utilisateurs au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, au Maroc, au Congo Brazzaville, au Ghana, en Inde, au Vietnam, à Madagascar, en France et désormais aussi en Belgique. L'année dernière, des transactions pour quelque quatre milliards d'euros ont été effectuées.

Update 14 heures:

Les coûts des transactions dépendent du montant et de la destination. Vous paierez ainsi 1,99 euro pour virer cent euros au Congo, et 2,99 euros pour un montant supérieur à cent euros. C'est gratuit pour le destinataire, sauf s'il veut retirer le montant en cash.

