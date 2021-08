Orange Belgium lance un nouvel abonnement TV appelé Orange TV Lite. Il s'agit d'une formule économique caractérisée par une liste de chaînes limitée.

L'idée sous-jacente à Orange TV Lite est de combiner un compte de diffusion avec l'offre TV habituelle. Dans la pratique, cela se traduit par une offre de chaînes limitée susceptible d'être diffusée aussi vers différents appareils. L'ensemble pourrait opérer sans décodeur.

L'abonnement se déclinera en deux versions. L'offre francophone inclura vingt chaînes, dont La Une, les stations RTL, TF1, France 2, National Geographic et autres. Quant à l'offre néerlandophone, elle comprendra (probablement) seize chaînes, dont les canaux bien connus de VTM, Eén, Canvas et les diverses chaînes Play, en plus de National Geographic, Disney Channel et FOX.

Ces chaînes, vous les trouverez donc sur votre TV, mais aussi dans une appli Android et iOS. Vous pourrez 'streamer' vers cinq appareils en tout. L'abonnement revient à 8,50 euros par mois, mais vous aurez besoin pour cela d'un abonnement Orange 'Love' ou 'Home'. Les clients qui paient déjà un supplément pour Orange Football, trouveront aussi les trois canaux Eleven Sports dans l'appli.

