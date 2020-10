La firme télécom Orange Belgium a lancé une gamme 'smart home'. Il s'agit de trois packs différents de gadgets pour rendre l'habitation plus intelligente, complétés par une nouvelle appli pour smartphone, afin de commander cet équipement.

Ce qu'on appelle l'offre Orange Smart Home a été développée autour de trois catégories d'appareils intelligents (connectés): lampes, caméras et fiches d'alimentation. Il s'agit là en fait de produits du fabricant Konyks, qui sont de cette manière distribués pour la première fois en Belgique. Précédemment déjà, les clients d'Orange avaient pu acheter plusieurs gadgets de Google chez l'opérateur, souvent même avec une réduction. Il s'agit en l'occurrence du haut-parleur Nest Mini, de l'affichage photos Nest Hub et du lecteur de médias Chromecast.

Appli Orange Smart Home

Les nouveaux packs s'appellent Smart Comfort, Smart Relax et Smart Security. Le pack Comfort se compose d'un Google Nest Mini, d'une fiche intelligente et d'une lampe de Konyks. Son prix normal est supérieur à cent euros, mais il revient à 54,90 euros pour les clients d'Orange. Le pack Smart Relax combine un Nest Mini et un Chromecast et est vendu 49 euros (au lieu de 98 euros). Quant au pack Smart Security, il comprend un Google Nest Hub et une caméra de surveillance de Konyks. Au lieu de quasiment 150 euros, les clients d'Orange paient 89,95 euros pour ce pack. Tous les produits peuvent aussi être achetés séparément.

Tout spécialement pour les nouveaux packs, l'opérateur a mis au point l'appli Orange Smart Home pour Android et iOS. Elle doit permettre de définir des scénarios complets, comme 'Désactiver les prises, lorsque je quitte la maison' ou 'Placer la caméra en mode confidentialité, lorsque je suis à la maison'. Beaucoup de fonctions peuvent aussi être commandées par la voix, par exemple via Google Assistent. Selon Orange, l'appli est également compatible avec chaque appareil qui utilise la plate-forme AIoT de Tuya: cela va des sonnettes de porte connectées aux frigos intelligents.

L'offre accompagnée de réductions de prix s'applique certes aux nouveaux clients d'Orange, mais aussi aux clients existants, qui se sont abonnés depuis douze mois.

