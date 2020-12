Tant Isabelle Vanden Eede que Bart Staelens siègeront désormais au sein du comité de direction d'Orange Belgium. Tous deux travaillent depuis des années déjà pour le groupe télécom.

Isabelle Vanden Eede, 45 ans, est Chief Brand, Communication & CSR Officer et est active depuis dix ans chez Orange. Dans cette fonction, elle est entre autres responsable du passage de Mobistar vers Orange. Elle est la deuxième femme à faire partie de l'Executive Committee du groupe après la Chief People Officer, Isabel Carrion.

Bart Staelens, 54 ans, a débarqué dans l'entreprise en 1999 et a entre-temps effectué quelques passages chez Orange Group. Il a ainsi travaillé trois ans pour Orange Business Services à Moscou et était jusqu'au début de cette année actif en tant que Chief Transformation Officer chez Orange Egypt. Aujourd'hui, il est 5G Program Director et Chief Transformation & Customer Experience Officer.

Le comité de direction d'Orange Belgium demeure inchangé pour le reste. Il passe ainsi de huit membres à dix.

