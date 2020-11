Orange Business Services (OBS) a conclu une collaboration stratégique mondiale avec AWS. Dans la pratique, cela veut surtout dire qu'Orange va écouler les produits 'cloud' d'Amazon.

Selon le communiqué de presse d'OBS, l'entreprise pourra ainsi accélérer la transformation numérique des clients, et l'approche 'cloud native' sera boostée pour les clients d'AWS. Conjointement, le duo travaillera sur de nouvelles solutions en matière de modernisation, migration, analyse de données, innovation et sécurité.

Cela peut paraître particulièrement spectaculaire, mais dans la pratique, cela signifie surtout qu'Orange Business Services adhérera à l'AWS Channel Reseller Program. Il en résultera qu'Orange pourra proposer les services d'AWS et les combiner avec des produits et services maison. Orange deviendra donc un revendeur du nuage Amazon.

Orange Business Services entend ainsi aussi développer un Dedicated Center of Excellence sur AWS, avec un programme de formation et de certification pour les trois mille experts d'OBS.

L'ambition d'OBS est de faire transiter le plus possible d'activités liées au nuage via un point de contact unique: elle-même. Orange Business Services parle d'un 'one-stop shop' pour l'ensemble des produits d'Orange et d'AWS. Cela laisse supposer que la 'collaboration stratégique' sera principalement un partenariat unidirectionnel, par lequel Orange Business Services pourra proposer les services d'AWS à ses clients.

