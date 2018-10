Orange Belgium gagne des abonnés au 3e trimestre

Le nombre de clients abonnés mobiles s'est établi à 2,408 millions, en hausse de 5,3% par rapport au troisième trimestre 2017. La base de clients pour le service câble progresse quant à elle de 89,4% en un an pour s'établir à 155.000, soit un ajout net de 19.000 clients au cours du trimestre. Orange Belgium a réalisé un chiffre d'affaires de 318 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,5%, et de 937,6 millions d'euros sur les trois premiers trimestres de l'année (+1,8%). Son bénéfice net se monte à 19,8 millions au troisième trimestre (-2,3%) et 24,3 millions sur les neuf premiers mois de 2018, en fort recul par rapport à la même période de 2017 (-40,7%). Pour l'ensemble de 2018, Orange Belgium confirme ses prévisions d'une légère augmentation de son chiffre d'affaires et d'un "ebitda ajusté situé entre 275 et 295 millions d'euros".