L'entreprise télécom Orange Belgium annonce qu'elle a entre-temps réussi à attirer plus de 300.000 personnes vers son abonnement Love.

L'entreprise franchit ce cap un peu plus de trois ans après le lancement de l'offre Love Trio (internet, TV et mobile) et un an après l'introduction de Love Duo (internet et mobile).

'Intéressante alternative'

A l'entendre, Orange Belgium propose avec sa gamme Love une 'solide et intéressante alternative' sur un marché qui fut pendant longtemps dominé par les acteurs en place Telenet et Proximus. Selon la firme télécom, cela est dû notamment aux efforts consentis pour améliorer la réglementation relative à l'accès 'wholesale' aux réseaux câblés. Dans un communiqué de presse, Orange Belgium insiste aussi sur le fait que le prix des packs convergents n'a pas augmenté depuis leur lancement en 2016.

