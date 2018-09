Orange Belgium et Nokia présentent des applications 5G

La 5G est la toute nouvelle génération d'internet mobile - qui succède à la 2G, à la 3G et à la 4G - et est en chantier depuis quelque temps déjà. Cette technologie offre non seulement une capacité supplémentaire et des avantages au niveau de la vitesse - Orange et Nokia ont déjà démontré l'impressionnante vitesse de 6 Gbps dans la bande 3,5 GHz -, mais assure aussi une meilleure latence et une fiabilité supérieure, s'avère davantage évolutive, flexible et sûre. Voilà qui ouvre la porte à de nouvelles applications. Orange Belgium et Nokia en ont du reste présenté cinq aujourd'hui même à Liège en présence de Stéphane Richard, CEO du Groupe Orange.

Un concert holographique live en 3D: la reconstruction vidéo 3D en temps réel d'un concert, un développement de Nokia et MimesysVB.

Une caméra live à 360° (8K) et sa diffusion via des lunettes de réalité virtuelle.

Trois robots dans une 'usine du futur', qui communiquent entre eux et collaborent: cela est rendu possible grâce à la latence limitée de la 5G.

Voitures autonomes: une démo interactive de voitures-jouets reliées par la 3G, la 4G ou la 5G montrait l'importance de la latence pour la communication entre les voitures autonomes, afin de rationaliser le trafic.

Sector 1, une équipe d'e-sports professionnelle, a connecté 3 ordinateurs de jeu avec la 5G, afin de jouer à League of Legends, Hearthstone et FIFA 18, dans le but de démontrer ici encore l'importance d'une faible latence.

Déploiement à partir de 2020

Le déploiement de la 5G sera l'une des principales réalisations dans le domaine télécom au cours de la prochaine décennie, selon Orange. Aux dires de l'entreprise, il y a cependant deux conditions importantes à cela: les cadres réglementaire et administratif devront être adaptés, et les opérateurs devront lourdement investir, afin de garantir une couverture impeccable là où ce sera nécessaire. Orange espère déployer le réseau 5G à partir de 2020.