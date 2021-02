Orange Belgium a attiré de nouveaux clients en 2020

Orange Belgium comptait à la fin de l'année 2020 2,641 millions de clients abonnements mobiles et 326.000 clients câble, en hausse respectivement de 2,4 et 26,3% sur un an, a annoncé vendredi l'opérateur télécom, qui se réjouit d'une "performance commerciale et financière solide malgré la crise" du Covid-19.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires d'Orange Belgium s'est élevé à 343,0 millions d'euros, en recul de 7,2% en glissement annuel. Si les services facturés au client ont encore enregistré une progression de 3,0%, la pandémie a continué à peser sur les revenus des services aux opérateurs (-17,3% en glissement annuel), ce qui est dû principalement à la baisse des revenus liés aux SMS entrants et à l'itinérance, explique-t-on. L'opérateur est néanmoins parvenu à comprimer ses coûts, ce qui lui permet de dégager un bénéfice net de 12,2 millions d'euros, en hausse par rapport aux 11 millions d'euros du quatrième trimestre 2019. Sur l'ensemble de l'année 2020, Orange Belgium affiche un chiffre d'affaires d'1,314 milliard d'euros, en diminution d'1,9%, et un bénéfice net de 54 millions d'euros, en forte hausse de près de 59% par rapport à 2019. Le conseil d'administration proposera un dividende stable de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2020. Pour 2021, Orange Belgium, qui fait l'objet d'une OPA de sa maison-mère Orange SA, table sur "une croissance faible à un chiffre" de son chiffre d'affaires et vise un EBITDAaL (EBITDA after Leases) compris entre 320 millions d'euros et 340 millions d'euros. En 2020, l'EBITDAaL a atteint 323,5 millions d'euros.