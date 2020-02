La faille Cable Haunt découverte le mois dernier a aussi touché une partie des modems chez Orange. L'opérateur l'a entre-temps colmatée.

Techzine.be avait annoncé le mois passé déjà que les modems étaient très probablement vulnérables et en reçoit à présent la confirmation de la part d'Orange, qui mentionne que ses appareils sont à présent corrigés.

Cable Haunt est une faille sécuritaire dans l'analyseur de spectre du fabricant de puces Broadcom et toucherait quelque 200 millions de modems-câbles européens, dont une partie des modèles utilisés par Orange.

On ne connaît pas la quantité d'appareils concernés, mais Orange Belgium insiste auprès de Techzine sur le fait que le problème est très difficile à exploiter. C'est ainsi qu'un agresseur doit se trouver sur le réseau local pour avoir accès au modem. Le patch en question aurait été envoyé automatiquement aux clients il y a une dizaine de jours.

Précédemment déjà, Telenet avait confirmé à notre rédaction que ses modems ne couraient aucun danger, puisque l'opérateur utilise des jeux de puces d'Intel dans la plupart de ses modems-câbles.

